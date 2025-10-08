Mercedes-baas Wolff mist 'persoonlijkheid' Horner in Formule 1

LOS ANGELES (ANP/DPA) - Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat de Formule 1 iets is kwijtgeraakt sinds het vertrek van voormalig Red Bull-baas Christian Horner. "Hij wordt zeker gemist", vertelt Wolff in een interview aan Sports Bild.

Horner werd in juli na twintig jaar ontslagen door Red Bull, het team van Max Verstappen. Hij was verantwoordelijk voor een periode van groot succes, met acht coureurs- en zes constructeurstitels. De laatste achttien maanden van zijn periode als teambaas werden overschaduwd door beschuldigingen van "ongepast gedrag" door een vrouwelijke collega. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en is twee keer vrijgesproken.

"We hebben persoonlijkheden nodig in deze sport", aldus Wolff. "Die heeft een slechterik nodig. Christian was daar altijd goed in, omdat hij zich op zijn gemak voelde in die rol." Wolff voegt eraan toe dat Horner goed was voor de camera's en wist "hoe hij ze in zijn voordeel kon gebruiken. Dat ontbreekt een beetje, omdat er op dit moment geen spanning is."