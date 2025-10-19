Hamas: sluiting grens vertraagt overdracht gijzelaars

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De sluiting van de grensovergang bij Rafah tussen Egypte en Gaza veroorzaakt belangrijke vertragingen bij de overdracht van de stoffelijke resten van gijzelaars. Dat zegt Hamas.

Volgens de Palestijnse groepering blokkeert de sluiting de toegang voor gespecialiseerde teams die op zoek gaan naar vermiste lichamen onder het puin en weerhoudt ze forensische teams ervan om lichamen te identificeren.

Israël heeft gezegd dat de heropening van de grensovergang zal worden overwogen op basis van de mate waarin Hamas zijn deel van de afspraken over het teruggeven van de stoffelijke resten van de gijzelaars nakomt.

Hamas zei tijdens gesprekken over het staakt-het-vuren al moeite te zullen hebben met het terugvinden van de lichamen van gijzelaars na de Israëlische bombardementen in de Gazastrook. Volgens Israël is dat een excuus om de teruggave uit te stellen.