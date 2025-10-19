ECONOMIE
VS: geloofwaardig dat Hamas aanval voorbereidt

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 1:20
anp191025003 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Er zijn "geloofwaardige berichten" dat Hamas een aanval tegen burgers in Gaza voorbereidt. Dat zei het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag.
"Deze geplande aanval tegen Palestijnse burgers zou een directe en ernstige schending van het akkoord tot een staakt-het-vuren zijn en de belangrijke voortgang die werd geboekt door bemiddelingspogingen ondermijnen", aldus het ministerie.
Het kondigde maatregelen aan om de bevolking van Gaza te beschermen en de wapenstilstand tussen Hamas en Israël te garanderen voor het geval Hamas doorgaat met de voorbereidingen.
