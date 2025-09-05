Hamas toont beelden van 2 gijzelaars in wat mogelijk Gaza-Stad is

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Strijders van de Palestijnse beweging Hamas hebben beelden getoond van twee Israëlische gijzelaars in Gaza. Het gaat volgens Israëlische media om Guy Gilboa-Dalal en een gijzelaar die op verzoek van familie niet bij naam wordt genoemd. Hamas laat hierbij weten dat "de tijd op raakt".

Gilboa-Dalal zegt dat hij in Gaza-Stad is. Hij zegt dat hij en de resterende gijzelaars worden meegenomen naar plaatsen waar het Israëlische leger actief is.

De Israëlische strijdkrachten zijn bezig de stad Gaza te veroveren. Het leger zegt al 40 procent van het beoogde terrein te hebben ingenomen. De operatie wordt fel bekritiseerd door zowel hoge officieren als door tegenstanders van het beleid van premier Benjamin Netanyahu, onder wie familieleden van gijzelaars. De aanval zou het leven van gijzelaars in gevaar brengen.