Punkgroep Pussy Riot treedt op bij congres Partij voor de Dieren

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 10:56
DEN HAAG (ANP) - De Russische activistische punkgroep Pussy Riot treedt zondag op bij het congres van Partij voor de Dieren in Den Bosch. "Dit wereldberoemde feministische performancecollectief verwierf faam door hun iconische punkoptredens en dappere strijd voor vrijheid, lhbtiq- en vrouwenrechten", kondigt de partij aan op Instagram.
De bandleden dragen een deel van hun show Riot Days voor, waarin de oprichter Maria Alyokhina vertelt over protest en politiegeweld. Ze gaat daarbij ook in op de twee jaar die de leden hebben doorgebracht in een strafkamp, nadat ze in een kathedraal in Moskou hadden geprotesteerd tegen Poetin.
Tijdens het congres gaan de leden van Pussy Riot ook in gesprek met partijleider Esther Ouwehand. Haar van oorsprong pacifistische partij wil mede vanwege de oorlog die Rusland is begonnen tegen Oekraïne meer uitgeven aan defensie. Die draai leverde intern veel discussie op. Ontevreden leden hebben zich afgesplitst in de pacifistische dierenpartij Vrede voor Dieren.
