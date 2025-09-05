Roddelen zegt iets belangrijks over je relatie, blijkt uit nieuwe studie

Roddelen heeft een slechte naam, maar wie regelmatig een sappig nieuwtje over de buurvrouw aan zijn liefdespartner vertelt, is een stuk beter uit. Uit onderzoek van de Universiteit van Californië blijkt namelijk dat stellen die samen roddelen gelukkiger zijn en een betere band hebben.

“Of we het nou willen toegeven of niet, iedereen roddelt,” zegt hoofdonderzoeker Chandler Spahr, die deze week de studie 'Spill the Tea, Honey: Gossiping Predicts Well-Being in Same- and Different-Gender Couples' heeft gepresenteerd. “Roddelen is overal.”

38 minuten per dag

Voor het onderzoek werden 76 stellen – zowel hetero als homoseksueel – gevolgd met een opnameapparaatje dat gesprekken door de dag heen registreerde. Wat bleek: gemiddeld besteden mensen zo’n 38 minuten per dag aan roddelen, waarvan 29 minuten samen met hun partner. Vooral vrouwenstellen bleken er fanatiek in: zij roddelden het meest en rapporteerden de hoogste relatiekwaliteit.

Hoewel alle stellen over het algemeen gelukkig waren, scoorden vrouwenstellen nog beter op zowel geluk als verbondenheid dan heterostellen.

Waarom roddelen verbindt

Volgens de onderzoekers is samen roddelen meer dan zinloos geklets: het kan juist een vorm van emotionele hechting zijn. Neem het bekende “in-de-auto-na-het-feest”-moment. Je bespreekt samen wie er goed uitzag, welke spanningen je voelde en welke ongemakkelijke situaties zich afspeelden. “Negatief roddelen kan laten zien dat je band met je partner sterker is dan met de mensen op het feestje. Positief roddelen verlengt juist het plezier,” aldus hoogleraar Megan Robbins.

Met andere woorden: roddelen creëert een gevoel van “wij tegen de rest”. Dat versterkt vertrouwen en verbondenheid, en draagt bij aan het algemene welzijn.

Meer dan slechte praat