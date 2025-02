Hamas veroordeelt uitstel vrijlating Palestijnen door Israël

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Hamas heeft het besluit van Israël veroordeeld om de vrijlating van Palestijnse gevangenen voorlopig uit te stellen. De Israëlische bewering dat de overdrachtsceremonies van de gijzelaars vernederend zijn, is volgens de Palestijnse beweging "vals" en "een voorwendsel om onder Israëls verplichtingen onder de wapenstilstandsovereenkomst uit te komen".

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet in de nacht van zaterdag op zondag weten dat de vrijlating van ongeveer zeshonderd Palestijnse gevangenen door Israël tot nader order is uitgesteld. De Palestijnen komen pas vrij als de vrijlating van de volgende groep gijzelaars is veiliggesteld. Als reden voor het uitstel noemde Netanyahu de "vernederende ceremonies" die rond het uitleveren van de gijzelaars plaatsvinden.

"Netanyahu's besluit weerspiegelt een bewuste poging om de overeenkomst te verstoren, vertegenwoordigt een duidelijke schending van de voorwaarden ervan en toont het gebrek aan betrouwbaarheid", aldus Hamas.