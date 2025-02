Man uit Bergen op Zoom al 20 keer gepakt zonder rijbewijs

BERGEN OP ZOOM (ANP) - Een 32-jarige automobilist uit Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag voor de twintigste keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De eigenares van de auto, die naast hem zat, moest de wagen inleveren. In de afgelopen zeven jaar heeft de politie de man al negentien keer gepakt.

De vrouw raakt de auto kwijt omdat zij de voorlaatste keer de auto ook had uitgeleend aan de man. Toen was haar verteld wat er zou gebeuren als de man nog een keer zou worden gepakt.

Dit keer wees een alcoholtest niets uit maar de speekseltest liet zien dat de man vermoedelijk onder invloed van cocaïne rondreed.