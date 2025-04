Hamas verspreidt video van nog levende Israëlische gijzelaar

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De gewapende tak van Hamas heeft zaterdag een video vrijgegeven waarop een nog levende gijzelaar is te zien. Israëlische media identificeerden de gijzelaar als de Israëlisch-Amerikaanse Edan Alexander, militair van het Israëlische leger.

Op de beelden die zijn vrijgegeven door de al-Qassambrigades is te zien dat de gijzelaar in een kleine afgesloten ruimte zit. Hij zegt dat hij naar huis wil om de feestdagen te vieren. In Israël wordt op dit moment het joodse feest Pesach gevierd. Hij lijkt onder dwang te spreken en bekritiseert de regering van premier Netanyahu, omdat die er niet in slaagde zijn vrijlating te bewerkstelligen.

De video werd vrijgegeven enkele uren nadat Israël had verkondigd dat het een gebied in het zuiden van Gaza onder controle had gekregen en dat het offensief verder wordt uitgebreid. In een afzonderlijke verklaring zei Hamas dat de Israëlische operaties in Gaza niet alleen Palestijnse burgers in gevaar brengen, maar ook de resterende gijzelaars.