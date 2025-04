Lamens klopt Boulter in twee sets en brengt tennissters langszij

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse tennissters maken nog altijd kans op een plek in de finaleronde van de Billie Jean King Cup. Suzan Lamens bracht Oranje in de Haagse Sportcampus langszij in de ontmoeting met Groot-Brittannië. De huidige nummer 70 van de wereld won knap in twee sets van Katie Boulter: 6-4 6-3. Boulter is de mondiale nummer 40.

Eerder op zaterdag ging Eva Vedder onderuit tegen Sonay Kartal (4-6 6-4 1-6), waardoor de stand na twee duels 1-1 is. Het dubbelspel bepaalt nu wie groepswinnaar wordt en naar de finaleronde gaat. Lamens speelt daarin samen met Demi Schuurs.

Nederland en Groot-Brittannië wonnen eerder deze week allebei van Duitsland, dat daardoor al was uitgeschakeld.