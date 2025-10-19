ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas verwerpt Amerikaanse aantijging over schending bestand

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 9:38
anp191025052 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Palestijnse beweging Hamas verwerpt de aantijging dat de groep op het punt staat het bestand met Israël over Gaza te schenden. Volgens Hamas zijn de beschuldigingen, die worden gemeld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, onjuist.
Het ministerie in Washington wees in een verklaring op "betrouwbare" berichten dat Hamas een aanval tegen Palestijnse burgers in Gaza voorbereidt. Dat zou een directe en ernstige schending zijn van het akkoord over een staakt-het-vuren. Ook ondermijnt het de belangrijke voortgang die werd geboekt, aldus het departement.
Washington kondigde maatregelen aan om de bevolking van Gaza te beschermen en de wapenstilstand te garanderen voor het geval Hamas doorgaat met de voorbereidingen. De afgelopen dagen waren er al berichten dat Hamas personen had geëxecuteerd die met de vijand Israël zouden hebben samengewerkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot_2025-10-17_at_11.34.38

Eeneiige tweelingen tonen schokkende effecten van roken op uiterlijk

gandr-collage (20)

Poetins geheime harem

20c573db-beb9-4af7-9dd8-996d6181d70f

VS: Hamas plant een aanval

ANP-533730884

Politie zet drones in en slingert duizenden bellende fietsers op de bon

shutterstock_2625225777

Slecht zicht kan tot 12 jaar vóór dementie al een vroeg signaal zijn, blijkt uit nieuw onderzoek.

174177142_m

Bloedtest spoort meer dan 50 soorten kanker op

Loading