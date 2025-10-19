Hamas verwerpt Amerikaanse aantijging over schending bestand

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Palestijnse beweging Hamas verwerpt de aantijging dat de groep op het punt staat het bestand met Israël over Gaza te schenden. Volgens Hamas zijn de beschuldigingen, die worden gemeld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, onjuist.

Het ministerie in Washington wees in een verklaring op "betrouwbare" berichten dat Hamas een aanval tegen Palestijnse burgers in Gaza voorbereidt. Dat zou een directe en ernstige schending zijn van het akkoord over een staakt-het-vuren. Ook ondermijnt het de belangrijke voortgang die werd geboekt, aldus het departement.

Washington kondigde maatregelen aan om de bevolking van Gaza te beschermen en de wapenstilstand te garanderen voor het geval Hamas doorgaat met de voorbereidingen. De afgelopen dagen waren er al berichten dat Hamas personen had geëxecuteerd die met de vijand Israël zouden hebben samengewerkt.