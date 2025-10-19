Motorcoureur Fernández boekt in Australië eerste zege in MotoGP

PHILLIP ISLAND (ANP/AFP) - Motorcoureur Raúl Fernández heeft voor het eerst een zege geboekt in de MotoGP. De 24-jarige Spanjaard van Aprilia-Trackhouse liet tijdens de Grote Prijs van Australië op Phillip Island de Italianen Fabio Di Giannantonio en Marco Bezzecchi achter zich.

Voor Fernández was het tevens de eerste keer dat hij op een podium stond in de MotoGP. "Ik kan het niet geloven", zei de Spanjaard. "Het team is mij altijd blijven steunen. Dit is het resultaat van hard werken."

De Spanjaard Álex Márquez, de nummer 2 van de WK-stand, eindigde als vierde. Zijn broer Marc Márquez stelde eind september bij de Grote Prijs van Japan al zijn zevende wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport veilig. De wereldkampioen ontbrak in Australië na een schouderoperatie. Hij kwam begin oktober hard ten val in de Grote Prijs van Indonesië.

De Nederlander Collin Veijer reed naar de twaalfde plaats in de Moto2. Zijn landgenoot Zonta van den Goorbergh kwam als 22e over de streep.