Hamas: voorstel VS voor bestand Gaza voldoet niet aan eisen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Een Hamas-functionaris stelt dat het Amerikaanse voorstel voor een wapenstilstand in de Gazastrook niet voldoet aan de eisen van de groepering, waaronder over het stoppen van de oorlog en de honger in het gebied. Het plan wordt volgens hem nog verder bestudeerd.

Het Witte Huis maakte eerder bekend dat Israël al akkoord is met het voorstel van Steve Witkoff, speciaal gezant van president Donald Trump.

Volgens Israëlische media voorziet het plan in een wapenstilstand van zestig dagen. In die periode zou Hamas tien gijzelaars in twee fasen binnen een week vrijlaten en de lichamen van achttien overleden gijzelaars overdragen. Israël zou in ruil 125 Palestijnen met levenslange celstraffen vrijlaten, evenals 1111 inwoners van Gaza die na de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 zijn opgepakt.

Tijdens de wapenstilstand zouden onderhandelingen plaatsvinden over een mogelijk einde van de oorlog. Bij een akkoord zouden ook de resterende gijzelaars worden vrijgelaten.