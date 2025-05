Turner Schmidt achtste in EK-meerkampfinale, Faverus elfde

LEIPZIG (ANP) - Turners Casimir Schmidt en Elijah Faverus zijn bij de EK in het Duitse Leipzig respectievelijk op de achtste en elfde plek geëindigd in de meerkampfinale. De 29-jarige Schmidt turnde 80,098 punten bij elkaar, debutant Faverus (18) kwam tot 79,265 punten. Adem Asil uit Turkije kroonde zich tot Europees meerkampkampioen. De Turk zette een totaal van 82,398 punten neer.

Voor Asil is het zijn tweede Europese meerkamptitel. Eerder pakte hij al goud in 2023. Leo Saladino uit Frankrijk (81,430) pakte zilver, Krisztofer Meszaros uit Hongarije brons (81,164).

Schmidt zette in Leipzig zijn beste resultaat ooit neer. Nooit eerder behaalde hij een top-8 klassering in de meerkamp op een EK. Schmidt kende op voltige een stabiele start van zijn meerkamp en vervolgde zijn wedstrijd zonder grote fouten.

Trots

"Ik ben heel trots", zei Schmidt achteraf. "Vanochtend vroeg Rick Jacobs nog wat mijn beste resultaat ooit was. Volgens mij was dat elfde. Ik ben daarom hartstikke blij met die top acht", zei hij. "Ik ging de wedstrijd in om bepaalde dingen te verbeteren uit de kwalificatie. Dat is gelukt. Op voltige was ik best zenuwachtig, maar daarna eigenlijk helemaal niet meer. Ik zat er goed in, turnde rustig en heb me bewust niet echt beziggehouden met de rest."

Ook Faverus nam in zijn rondgang langs de zes toestellen geen grote fouten mee. "Elfde bij mijn debuut klinkt als muziek in de oren", zei Faverus. "Dit was een droomdebuut. Natuurlijk zijn er hier en daar kleine puntjes die beter konden, maar ik ben echt heel tevreden. Dit smaakt naar meer."

De twee turners van Sv PAX Haarlemmermeer werden eerder deze week met de Nederlandse ploeg zesde in het landenklassement. Ze hadden zich als 13e en 23e geplaatst voor de individuele meerkampfinale.