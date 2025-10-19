Hamas zegt bestand na te leven, aanval niet gericht op Israël

GAZA-STAD (ANP/DPA) - Hamas is nog altijd gecommitteerd om het staakt-het-vuren met Israël in stand te houden. Dat zegt een hoge Hamas-functionaris die wordt aangehaald door The Times of Israel. Volgens datzelfde medium zou Hamas bij aanvallen in het zuiden van Gaza eerder op de dag Yasser Abu Shabab op het oog hebben gehad, de leider van een pro-Israëlische militie in het gebied - en daarmee niet het Israëlische leger zelf. Het Israëlische leger voerde vervolgens luchtaanvallen uit nabij de zuidelijke stad Rafah.

De extreemrechtse Israëlische minister Itamar Ben-Gvir (Nationale Veiligheid) riep naar aanleiding van de aanvallen op X premier Benjamin Netanyahu op om de oorlog "met volle kracht" te hervatten. Ook de partijleider van de Israëlische Democraten, Yair Golan, zei dat Israël "daadkrachtig" moet optreden tegen schendingen van het staakt-het-vuren. "Maar wel binnen de gemaakte afspraken."