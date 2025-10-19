ECONOMIE
Tennissters Rybakina en Fernandez veroveren WTA-titels

Sport
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 14:12
NINGBO (ANP) - Elena Rybakina heeft het tennistoernooi van Ningbo op haar naam geschreven. De mondiale nummer 9 uit Kazachstan was in China met 3-6 6-0 6-2 te sterk voor de Russische Ekaterina Alexandrova.
Rybakina (26) kon in de eerste set een snelle 3-0-achterstand niet meer repareren, maar sloeg daarna hard terug. Ze won negen games op rij, voordat Alexandrova weer eens een game pakte. De winnares van Wimbledon in 2022 haalde de winst binnen met een tweede break op 5-2.
De Canadese Leylah Fernandez (23) veroverde op het toernooi van Osaka de vijfde WTA-titel uit haar carrière. De nummer 27 van de wereldranglijst versloeg in de finale in Japan de Tsjechische qualifier Tereza Valentova met 6-0 5-7 6-3. Fernandez, verliezend finaliste op de US Open in 2021, won eerder dit jaar ook het toernooi van Washington.
