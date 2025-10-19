Hamas zegt lichaam van gijzelaar te hebben geborgen

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Hamas zegt het lichaam van een overleden gijzelaar te hebben geborgen. Volgens de militante organisatie moet het lijk nog zondag worden overgedragen aan Israël, mits de "situatie op de grond" dat toelaat. Hamas voegde eraan toe dat iedere Israëlische "escalatie" de zoekacties naar vermiste overleden gijzelaars verder vertraagt, waardoor de teruggave van de lichamen langer kan duren.

Eerder op de dag voerde Israël luchtaanvallen uit op het zuiden van Gaza, nadat Hamas daar volgens het land zou hebben geschoten op Israëlische militairen. Hamas ontkende die claim en zei niet Israëlische troepen, maar de leider van een pro-Israëlische militie in het gebied, Yasser Abu Shabab, op het oog te hebben gehad.

Beide partijen betichten elkaar van het herhaaldelijk schenden van het staakt-het-vuren, dat 8 oktober inging en tot stand kwam onder druk van onder meer de Verenigde Staten.