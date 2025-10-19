Virtuele 'Koning' Trump dropt smurrie op demonstranten

WASHINGTON (ANP) - In een virtueel filmpje dropt de Amerikaanse president Trump, verkleed als koning, vanuit een straaljager bruine smurrie op demonstranten. Met het filmpje op zijn sociale medium Truth Social reageert hij op de miljoenen Amerikanen die zaterdag de straat op zijn gegaan, omdat ze vinden dat hij zich steeds meer als een koning gedraagt.

De Duitse krant Bild spreekt over een dieptepunt en noemt de beelden schandelijk. Ze zouden met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt door het Trump-team. De video begint met Trump die met een kroon op het hoofd opstijgt. Daarna dendert het toestel met het opschrift Koning Trump over een grote Amerikaanse stad, de luiken gaan open en uitwerpselen worden gedumpt. Op de grond worden anti-Trumpdemonstranten getroffen door de dikke drab.

Ook Trumps vicepresident JD Vance plaatste een video. Daarin zet 'Koning Trump' zijn kroon op, met Democratische politici die voor hem knielen, onder wie een van de bekendste Trumpcritici, Nancy Pelosi.