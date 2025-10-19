ECONOMIE
Van Poppel wint slotetappe Tour of Holland, eindzege Laporte

Sport
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 15:47
anp191025105 1
ARNHEM (ANP) - Danny van Poppel heeft de laatste etappe van de Tour of Holland op zijn naam geschreven. De 32-jarige Nederlands kampioen van Red Bull - Bora-hansgrohe was na 148 kilometer in Arnhem de snelste in een sprint van drie renners. Van Poppel bleef landgenoot Huub Artz en de Belg Alec Segaert voor.
De eindzege ging naar Christophe Laporte van Visma - Lease a Bike. De Fransman zag zijn leiderstrui in de slotetappe niet meer in gevaar komen.
Het was de eerste editie van de Tour of Holland. De etappekoers is de opvolger van de Ronde van Nederland, die tot 2004 werd verreden.
