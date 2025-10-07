Hamas zegt obstakels te willen overwinnen bij onderhandelingen

SHARM-EL-SHEIKH (ANP/RTR) - Hamas heeft op de tweede dag van de indirecte vredesonderhandelingen in Egypte gezegd dat de gewapende groepering alle obstakels probeert te overwinnen om een akkoord te bereiken.

Vertegenwoordigers van onder meer Israël en Hamas zijn precies twee jaar na het begin van de oorlog in Gaza in het Egyptische Sharm-el-Sheikh om te praten over een Amerikaans vredesplan. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een deal dichtbij is, maar er is ook nog veel onduidelijkheid over de details van het plan.

Volgens het plan van de Amerikanen moet het Israëlische leger zich in fasen terugtrekken uit Gaza. Een woordvoerder van Hamas zegt echter dat de groepering alleen akkoord gaat met het plan als Israël zich volledig terugtrekt. Ook wil Hamas dat een Palestijnse organisatie over de heropbouw van Gaza gaat, terwijl het plan spreekt van een internationale coalitie. Hamas heeft vooralsnog niet ingestemd met volledige ontwapening, wat wel een eis is van Israël en de VS.