XR dreigt met blokkade spoor woensdag bij geen sancties Israël

dinsdag, 07 oktober 2025 om 19:53
AMSTERDAM (ANP) - Pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion dreigen woensdag opnieuw het spoor te blokkeren bij "een cruciaal Nederlands station". De activisten eisen dat het kabinet uiterlijk woensdag om 15.00 uur een volledig economisch embargo instelt tegen Israël.
Als dat niet gebeurt, wordt het spoor bezet, aldus de groep XR Justice Now! Vorige week donderdag was er bij Den Haag Centraal een pro-Palestijnse demonstratie waarbij ook demonstranten het spoor opliepen. Het treinverkeer van en naar het station lag urenlang stil.
ProRail en NS laten weten op de hoogte te zijn van het ultimatum van XR en zeggen met het kabinet en veiligheidsdiensten hierover in contact te staan. "Demonstreren is een recht, maar het betreden van het spoor is onacceptabel en zelfs strafbaar. Het zomaar betreden van het spoor is levensgevaarlijk en levert direct veiligheidsrisico's op. Niet alleen voor de demonstranten, maar ook voor onze collega's en reizigers", laten de bedrijven in een gezamenlijk statement weten.
