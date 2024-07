Waarom moet je laptop uit je handbagage tijdens het inchecken?

Wie wil vliegen, moet geduld hebben, zelfs als de computers op de luchthavens niet op hol slaan door een foute update. Want ook het inchecken zelf kost behoorlijk wat tijd, bijvoorbeeld omdat je op veel vliegvelden nog steeds van alles uit je koffer moet halen.

Na 9/11, toen twee vliegtuigen het WTC in New York in vlogen, zijn de veiligheidschecks vele malen strenger geworden op luchthavens overal ter wereld. Op Schiphol is er nu een nieuw scansysteem, waardoor je laptop en gevulde drinkfles gewoon in de tas mag blijven.

Zuur

Grote kans echter, dat je op de terugweg alsnog je dure zonnebrandcrème en geurtjes moet inleveren. Vloeistoffen mag je vaak alleen in kleine verpakkingen meenemen en moeten bij de controle uit je koffer. Ook elektronische apparaten zoals laptops en tablets moet je dan apart aanbieden aan de beveiligingsmedewerkers.

Waarom dat is? Nathalie Pierard, de woordvoerster van Brussels Airport, legt aan HLN uit : “Als we je handbagage controleren, gaat die door een röntgenapparaat. Stel dat je laptop of tablet in je tas zou blijven, dan zouden die toestellen de röntgenstralen deels blokkeren, omdat ze een groot metalen oppervlak zijn. Onze scanners zouden dus geen volledig zicht krijgen op wat er in de handbagage zit.”

Scanner

Ze vertelt verder: “Vandaar dat we vragen om alle elektrische apparaten groter dan 15 cm of batterijen groter dan 20 cm bij de veiligheidscontrole uit je handbagage én uit hun beschermhoes te halen, vooraleer je handbagage door de scanner gaat. Het spreekt voor zich dat je daarbij geen andere voorwerpen op of onder je elektrische apparaten mag verstoppen.”

Niet alleen de bagage is zo beter te controleren, ook de elektronische apparaten inclusief de batterij kunnen beter gecheckt worden als ze niet in de handbagage zitten.