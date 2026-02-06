Jildou van der Bijl doorbreekt stilte over ruzie met Linda de Mol

Na zeventien jaar samenwerking vertrok Jildou van der Bijl eind 2022 bij het tijdschrift LINDA. In de Voice-terugblikspecial van BOOS onthult ze nu voor het eerst dat de werkelijke reden een ruzie was met Linda de Mol over het Voice-schandaal.[

Wat voorafging

In 2021 meldden twee slachtoffers van Ali B zich bij Jildou van der Bijl. Een van hen werkte op de redactie van LINDA.. Jildou bracht Linda de Mol op de hoogte en samen besloten ze de kwestie uit handen te geven aan Tim Hofman, presentator van BOOS. Linda wordt nog altijd verweten dat ze haar broer John de Mol — destijds producent van The Voice of Holland — niet waarschuwde, waardoor Ali B als coach actief kon blijven.

Jildou zegt achteraf spijt te hebben dat ze de top van Talpa niet hebben ingelicht: Linda had de macht om John ertoe te bewegen Ali uit The Voice te verwijderen.

De advertentie als breekpunt

Na de legendarische BOOS-uitzending in januari 2022 plaatsten vrouwelijke Talpa-medewerkers een paginagrote advertentie in het AD met de tekst: 'Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf'. Het was een directe reactie op John de Mol, die in BOOS de schuld van het wangedrag deels bij de slachtoffers legde.

Jildou onthult nu dat zij een van de drijvende krachten achter die advertentie was. De afzender was destijds anoniem gehouden, uit angst voor wraak vanuit het Mol-kamp.

Woede van alle Mollen

Zowel Linda als John de Mol reageerden woedend toen bleek dat Jildou bij de advertentie betrokken was. Linda voelde zich verraden omdat het om haar broer ging. "Die had zoiets van: dat is mijn broer, dus dat vond ze heel erg ingewikkeld. Die voelde zich heel erg in de steek gelaten," vertelt Jildou in BOOS.

Ook John de Mol nam het haar kwalijk. "Hij zag dat als een soort persoonlijk verwijt. Hij vond dat ik best naar hem toe had kunnen komen met de bezwaren die ik had," aldus Jildou.

Vertrek na zeventien jaar

Kort na de advertentie-rel lag Jildou eruit bij LINDA. Officieel werd in december 2022 bekend dat ze per 1 maart 2023 zou vertrekken. In haar afscheidsverklaring bedankte ze Linda de Mol destijds nog diplomatisch "voor alle vrijheid en vertrouwen". Nu blijkt dat achter de schermen een onoverbrugbaar conflict speelde.

Jildou geeft ook toe dat ze het niet altijd eens was met de scherpe statements die Linda in het tijdschrift publiceerde over het Voice-schandaal. "Sommige dingen had ik anders gesteld — als mens én als journalist," zegt ze.