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Handelsvertegenwoordiger VS: geen overleg tussen VS en Canada

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 23:43
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OTTAWA (ANP/RTR) - De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer heeft gezegd dat de regering-Trump momenteel geen open communicatiekanaal heeft met de Canadese regering, nadat het handelsoverleg tussen beide landen vorige week was vastgelopen.
In een interview met de zender CBC zei Greer dat hij een goede band heeft met de Canadese minister van Handel Dominic LeBlanc, die leiding heeft over de handelsbetrekkingen met de VS, maar dat "de Canadese kant op dit moment lijkt na te denken over de te nemen stappen".
Canada kondigde dinsdag aan importheffingen op Amerikaanse goederen in te voeren als vergelding op de heffingen die de regering-Trump eerder invoerde op Canadese waren. De heffingen, met tarieven van 15 tot 50 procent, treden 8 september in werking.
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