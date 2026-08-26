ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Top coalitie overlegt op Financiën over begroting

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 23:24
anp260826204 1
DEN HAAG (ANP) - De leiders van de drie coalitiepartijen spreken woensdagavond op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Bij het gesprek van Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) is ook minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) aanwezig.
Over het verloop van het overleg op het ministerie hebben de partijen niets naar buiten gebracht.
Het minderheidskabinet probeert al langer met de oppositie tot een akkoord te komen over de nieuwe begroting. Die gesprekken vorderen nog niet heel erg. Het kabinet wil het liefst een brede meerderheid, maar dat is volgens de meeste oppositiepartijen niet haalbaar. JA21 en PRO hebben al vaker uitgesproken dat het kabinet moet kiezen.
Volgens bronnen tegen de NOS dringen D66 en CDA aan op een deal met PRO, maar daar zou de VVD op tegen zijn. In het tv-programma Goedenavond Nederland wilde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte er weinig over kwijt. Hij zei een deal te willen met PRO, maar ook met andere partijen.
loading

POPULAIR NIEUWS

89572216_m

Zie je deze alarmerende Google-melding op je telefoon? Klik vooral nergens op

251866950_m

Delftse ingenieurs tarten tennisbalindustrie met 'bal-oplader': “Investering verdien je zo terug”

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Terwijl Timothy van B&B Vol Liefde pronkt met kaviaar, likt Nederlands stel nog altijd hun wonden: “In zijn gladde praatjes gestonken”

309183363_m

De psychologie achter uitstelgedrag: je innerlijke kleuter grijpt de macht

b0541b4c-bf44-4d27-83c6-f45a317f3b80

Valse erfenisbrief op de mat: senioren verliezen geld én paspoort aan sluwe oplichters

shutterstock_2500952647

Ondernemers frauderen massaal met exportsubsidies. Staat voor honderden miljoenen het schip in.

Loading