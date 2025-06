Handhaver tegen hoofd geschopt door jongere in Ede

EDE (ANP) - Een handhaver is woensdagavond in Ede tegen het hoofd geschopt, meldt de gemeente. Dat gebeurde toen handhavers overlastgevende jongeren aanspraken in het centrum van de Gelderse plaats. De persoon die de handhaver schopte is aangehouden. Over de leeftijd van de jongeren zegt de gemeente nog niets.

De jongeren reden op fatbikes op plekken waar voetgangers liepen en "maakten veel lawaai", meldt de gemeente donderdag. "Dit is uitgelopen op een fors incident, waarbij één van de jongeren uit de groep een handhaver tegen het hoofd heeft geschopt." Toen collega's van de handhaver dreigden om hun wapenstok te gebruiken, lukte het de boel te kalmeren. De mishandelde handhaver moest naar het ziekenhuis.

Burgemeester van Ede René Verhulst noemt de agressie "onaanvaardbaar en ongelofelijk". "Het schoppen van een handhaver is volkomen belachelijk." Van de mishandeling is aangifte gedaan.