Koningin Máxima miste koning op tweede dag staatsbezoek

PRAAG (ANP) - Koningin Máxima kijkt terug op een geslaagd staatsbezoek aan Tsjechië. De vorstin was dankbaar dat het programma aangepast kon worden, zodat koning Willem-Alexander woensdag al naar huis kon vanwege de val van het kabinet. Ze miste hem echter wel aan haar zijde, zei ze donderdag tijdens het persgesprek.

Máxima noemde het "heel bijzonder" dat Willem-Alexander naar huis ging "vanwege de politieke situatie". "Wij zijn heel dankbaar dat Tsjechië de flexibiliteit heeft getoond dat dit mogelijk was", zei ze. De koningin was desondanks "heel blij" met hoe alles is verlopen. "Ik heb mijn man natuurlijk wel gemist. Hopelijk gebeurt het niet tijdens een volgend staatsbezoek."

De koningin voelde zich bijvoorbeeld "een beetje eenzaam" tijdens het fotomoment eerder donderdag op de Karelsbrug in Praag. Ook vindt ze het moeilijk om de Nederlandse gemeenschap alleen te begroeten. "Dat vind ik niet fijn en dat zegt heel veel."