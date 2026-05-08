NOC*NSF wil spoedoverleg met VWS over subsidieregeling clubs

ARNHEM (ANP) - Sportkoepel NOC*NSF heeft bij het ministerie van VWS aangedrongen op een spoedoverleg naar aanleiding van de problemen die sportverenigingen momenteel ervaren rondom de BOSA-subsidie (Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties). Dat meldt een woordvoerder van de sportkoepel aan het ANP.

Honderden amateursportclubs zouden zijn gedupeerd door de chaotische verdeling van miljoenen aan overheidssubsidie. Via de BOSA-regeling kunnen amateursportverenigingen subsidies aanvragen voor onder meer onderhoudskosten van accommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Het grote aantal aanvragen zorgde voor een storing bij het onlineloket, waardoor het niet meer mogelijk was om te achterhalen welke aanvragen eerst waren gedaan. Daarop werd besloten de aanvragen per loting te behandelen, tot onvrede van de verenigingen.

"Dit levert voor onze achterban grote problemen op", meldt NOC*NSF. "Er zijn verenigingen die van deze BOSA-aanvraag afhankelijk zijn voor hun voortbestaan, bijvoorbeeld doordat er grote aanpassingen of nieuwbouw nodig is. NOC*NSF wil dus heel snel met VWS om tafel om te verkennen welke oplossingen er op korte termijn zijn."