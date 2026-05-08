ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NOC*NSF wil spoedoverleg met VWS over subsidieregeling clubs

Sport
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 14:20
anp080526149 1
ARNHEM (ANP) - Sportkoepel NOC*NSF heeft bij het ministerie van VWS aangedrongen op een spoedoverleg naar aanleiding van de problemen die sportverenigingen momenteel ervaren rondom de BOSA-subsidie (Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties). Dat meldt een woordvoerder van de sportkoepel aan het ANP.
Honderden amateursportclubs zouden zijn gedupeerd door de chaotische verdeling van miljoenen aan overheidssubsidie. Via de BOSA-regeling kunnen amateursportverenigingen subsidies aanvragen voor onder meer onderhoudskosten van accommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Het grote aantal aanvragen zorgde voor een storing bij het onlineloket, waardoor het niet meer mogelijk was om te achterhalen welke aanvragen eerst waren gedaan. Daarop werd besloten de aanvragen per loting te behandelen, tot onvrede van de verenigingen.
"Dit levert voor onze achterban grote problemen op", meldt NOC*NSF. "Er zijn verenigingen die van deze BOSA-aanvraag afhankelijk zijn voor hun voortbestaan, bijvoorbeeld doordat er grote aanpassingen of nieuwbouw nodig is. NOC*NSF wil dus heel snel met VWS om tafel om te verkennen welke oplossingen er op korte termijn zijn."
loading

POPULAIR NIEUWS

gerard joling doet het wat rustiger aan1678171059

Gerard Joling zwemt in het geld: dit is zijn geschatte vermogen

23512843_m

Geweldig met pensioen volgens de neurowetenschap

163962209_m

3 redenen waarom intelligente mensen vaak eeuwige twijfelaars zijn

151927519_m

Waarom je geen dure hardloopschoenen nodig hebt

153617285_m

Op zoek naar een ander soort baan? Hier kun je zó aan de slag en het salaris valt alles mee: “Wat heb je te verliezen?”

114057607_m

Bijna alle noten zijn gezond, maar de walnoot is de beste

Loading