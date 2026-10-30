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Harde kern ADO belooft Den Haag bescherming tegen Gen Z-betogers

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De harde kern van Eredivisieclub ADO Den Haag heeft op Instagram aangekondigd zaterdag de stad te zullen "beschermen" tegen eventueel geweld door de aangekondigde jongerendemonstratie op het Malieveld. Het is onduidelijk wie de initiatiefnemers van het protest zijn.
"Op verschillende kanalen en in besloten groepen zijn door jongeren oproepen geplaatst om in meerdere steden vernielingen, plunderingen en andere gewelddadige acties uit te voeren", aldus de supporters. "Wij zijn niet tegen geweld; sterker nog, het is onze hobby. Wat we echter niet tolereren, is het plunderen van onze stad, het vernielen van cultureel erfgoed of enige andere vorm van vandalisme."
De gemeente Den Haag zei eerder vrijdag "alert en voorbereid" te zijn op een mogelijke betoging. De politie zal daar "zichtbaar aanwezig zijn" en ingrijpen wanneer de openbare orde wordt verstoord, liet een woordvoerder van de gemeente weten. Den Haag zegt dat er geen demonstratie is aangemeld, maar "de online circulerende berichten zijn bekend bij gemeente en politie".
Winkels
Van meerdere winkels in het centrum van Den Haag zijn de winkelruiten uit voorzorg gebarricadeerd, zien verslaggevers van het ANP. Te zien is dat Oger op het Noordeinde, de Legostore aan de Spuistraat, ICI Paris XL in de Passage, Tommy Hilfiger in de Hoogstraat en Kruidvat, ICI Paris XL, Jack & Jones en Guess in de Grote Marktstraat maatregelen hebben genomen.
Online zijn oproepen gedeeld voor protesten van 'Gen Z', de generatie die aan het begin van de eeuw is geboren. Op sociale media zijn oproepen gedaan om ook in Amsterdam en Maastricht te gaan demonstreren. De supporterskern van MVV belooft Maastricht zaterdag te beschermen tegen mogelijke relschoppers.
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