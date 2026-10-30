Schaatsster Beune wint 1500 meter op kwalificatietoernooi

HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker de 1500 meter op haar naam geschreven. De 26-jarige wereldkampioene op de 1500 meter van Team X2O Badkamers was met 1.53,75 sneller dan Marijke Groenewoud (1.54,88) en Gioya Lancee (1.55,08).

De vijf beste schaatssters hebben zich gekwalificeerd voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter. Olympisch kampioene Antoinette Rijpma-de Jong zette met 1.55,27 de vierde tijd neer. Merel Conijn werd met 1.55,28 vijfde.

De eerste wereldbekerwedstrijd vindt plaats van 13-15 november in Beijing in China.