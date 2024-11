Harris volgt verkiezingsavond op haar vroegere universiteit

WASHINGTON (ANP/DPA/BELGA) - De Democratische presidentskandidate Kamala Harris zal de verkiezingsavond volgen op haar vroegere universiteit, de Howard University in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Daaraan voorafgaand zal ze nog dineren met haar familie, zei ze in een radio-interview. Howard University is een historisch Afro-Amerikaanse universiteit, waar vooral zwarte studenten een opleiding volgen.

Harris zei verder dat ze dinsdag overdag mensen zal spreken en hen eraan zou herinneren dat ze moeten gaan stemmen. Ook op het berichtenplatform X riep de scheidend vicepresident de mensen op naar de stembureaus te gaan. "Vandaag stemmen we over een betere toekomst", aldus de 60-jarige Harris.