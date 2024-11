VVD en NSC: veiligheidstoets Syrië zien vóór terugsturen begint

Als het kabinet Syrië veilig genoeg acht om naar Nederland uitgeweken Syriërs terug te sturen, dan moet het wat VVD en NSC betreft aantonen dat deskundige ambtenaren dat ook vinden. Het kabinet wilde hun advies niet openbaar maken, maar moet dat op zijn minst wel met de Tweede Kamer delen, vinden de regeringspartijen.

Het kabinet wil delen van Syrië veilig verklaren en asielzoekers uit die streken terugsturen, ook mensen die al een verblijfsvergunning hebben. De PVV eiste die strenge maatregel twee weken geleden in ruil voor het laten vallen van de asielnoodwet. Voor het veilig verklaren van gebieden is wel een zogeheten ambtsbericht nodig waarin specialisten van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat oordeel rechtvaardigen, zei premier Dick Schoof naderhand. Maar uiteindelijk is het veilig verklaren van gebieden volgens hem ook "een politieke weging".

Zonder een positief ambtsbericht kunnen Syriërs niet worden teruggestuurd, onderstreepte VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski in het Kamerdebat over de begroting van asielminister Marjolein Faber. En dat ambtsbericht moet de Kamer volgens haar kunnen inzien, al dan niet achter gesloten deuren. NSC'er Boomsma viel Rajkowski bij.