Harris wint van Trump in Virginia, voorspelt NBC

RICHMOND (ANP) - Kamala Harris wint in de staat Virginia, voorspelt NBC News. Die staat geldt niet als een swingstate, maar haar rivaal Donald Trump deed het er volgens de nieuwszender toch beter dan verwacht.

Virginia levert Harris dertien kiesmannen op. De staat ging in 2020 ook naar de Democraten, toen naar huidig president Joe Biden.

Fox News bericht dat de vicepresident ook de vermoedelijke winnaar is in New Mexico (vijf kiesmannen) en Hawaï (vier kiesmannen). Ook in die staten won Biden in 2020.

Trump stond volgens een tussenstand van de nieuwszender omstreeks 06.00 (Nederlandse tijd) op 232 kiesmannen, Harris op 216. In zes van de zeven swingstates is nog geen winnaar bekend.