Verkiezingen in zes van de zeven swingstates nog onbeslist

WASHINGTON (ANP) - Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn inmiddels de vermoedelijke winnaars bekend in de meeste staten, maar duidelijk is ook dat het nog wel even kan duren tot bekend is wie de volgende president wordt. In zes van de zeven swingstates die als het meest cruciaal worden gezien, was het tegen 06.00 uur 's ochtends in Nederland onduidelijk welke kandidaat er gaat winnen.

Tussentijdse uitslagen lieten zien dat Donald Trump en Kamala Harris in die staten dicht bij elkaar lagen. In Arizona stond Trump nadat bijna de helft van de stemmen was geteld op 49,66 procent en Harris op 49,53 procent, komt naar voren uit cijfers van Fox News. De Republikein had een grotere voorsprong in de belangrijkste swingstate Pennsylvania, waar omstreeks 05.30 uur bijna 80 procent van de stemmen was geteld. Daar stond Trump op ruim 51 procent van de stemmen en Harris op ongeveer 48 procent. Ook in Georgia, Michigan, Nevada en Wisconsin bleef het spannend.

Verder waren er weinig verrassingen. Grote staten als Florida en Texas gaan volgens Amerikaanse media naar Trump, Harris won in haar thuisstaat Californië en het grote New York. Die staten leveren haar veel kiesmannen op, maar gelden ook als bolwerken van de Democraten. Op verkiezingskaarten kleurde in de vroege ochtend in Nederland de westkust blauw, de kleur van de Democraten. In het binnenland waren veel staten rood.

De campagnechef van Harris liet medewerkers weten dat vermoedelijk pas in de vroege ochtend (plaatselijke tijd) meer duidelijk wordt, schrijft The New York Times. Dan wordt meer informatie verwacht over uitslagen in swingstates als Wisconsin en Michigan.