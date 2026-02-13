ECONOMIE
Harvard aangeklaagd in VS om achterhouden documenten over racisme

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 18:03
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldt dat het Harvard heeft aangeklaagd. De prestigieuze universiteit zou hebben geweigerd documenten over te dragen die verband houden met onderzoeken naar racisme bij de toelatingsprocedure.
Eerder deze maand zei president Donald Trump op Truth Social dat zijn regering 1 miljard dollar van Harvard eist om onderzoeken naar het beleid van de universiteit te schikken. De dag daarvoor had The New York Times gemeld dat Trump een claim van 200 miljoen dollar had laten varen, maar dat bericht noemde de president in zijn post "nonsens".
De regering van Trump dreigt federale subsidies in te houden van Harvard en diverse andere universiteiten vanwege kwesties zoals pro-Palestijnse protesten tegen de Israëlische oorlog in Gaza, diversiteit op de campus en beleid ten aanzien van transgenders.
