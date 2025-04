Harvey Weinstein mag in ziekenhuis verblijven tijdens strafproces

NEW YORK (ANP) - Harvey Weinstein mag tijdens het komende strafproces tegen hem in een ziekenhuis verblijven. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald nadat het juridische team van Weinstein daartoe had verzocht. Vakblad Variety schrijft dat de in ongenade gevallen Hollywood-filmproducent inmiddels is overgeplaatst van een gevangenis naar een ziekenhuis in New York.

Volgens het team kreeg de 73-jarige in de cel niet de juiste gezondheidszorg. Weinstein zou kampen met veel medische problemen, zoals kanker, diabetes, pijn op de borst, slaapapneu, schildklierproblemen, obesitas, bloedarmoede en hoge bloeddruk.

Afgelopen week begon in New York opnieuw het proces waarin Weinstein wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. In 2020 was hij al veroordeeld tot 23 jaar cel voor verkrachting en aanranding, maar dat werd in april 2024 in hoger beroep teruggedraaid na kritiek op de getuigenverklaringen.

In 2023 werd Weinstein veroordeeld tot zestien jaar cel voor verkrachting van een vrouw.