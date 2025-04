Van Hijum: NSC moet 'nieuwe balans' zoeken na vertrek Omtzigt

DEN HAAG (ANP) - Regeringspartij NSC moet op zoek naar "een nieuwe balans" na het plotselinge vertrek van oprichter en politiek leider Pieter Omtzigt. Dat heeft NSC-vicepremier Eddy van Hijum gezegd in het televisieprogramma Café Kockelmann. Het afscheid van Omtzigt "voelt echt als een groot verlies", aldus de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van Hijum noemt Omtzigt "ons boegbeeld" en "de drager van het gedachtegoed", maar heeft nog veel geloof in de Tweede Kamerfractie en het NSC-smaldeel in het kabinet. "We weten heel goed waar we met elkaar voor staan, wat ons te doen staat de komende tijd. Ik heb er vertrouwen in dat we dat met elkaar kunnen. Maar het zal echt wennen zijn."

De aankondiging van Omtzigt kwam niet als een volslagen verrassing, zegt Van Hijum. Het was al langer duidelijk dat de NSC-voorman nog niet hersteld was van zijn tweede burn-out die hem enkele maanden aan de zijlijn hield. Maar hij vertelde ook zijn vicepremier en vertrouweling pas vrijdagmiddag over zijn besluit.