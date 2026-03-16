Kallas: Straat van Hormuz moet snel open, mogelijk met Aspides

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas bespreekt maandag met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken opties om de Straat van Hormuz zo snel mogelijk open te krijgen. Een van die opties die ze aan de lidstaten voorlegt, is een wijziging van het mandaat van de EU-marinemissie Aspides.

Die missie moet de scheepvaart in de Rode Zee en de Golf beschermen tegen vooral aanvallen van de Houthi's. Nederland neemt deel aan die missie.

"De vraag is of de lidstaten bereid zijn om deze missie daadwerkelijk in te zetten. Als we de veiligheid in deze regio willen waarborgen, is het het gemakkelijkst om de bestaande operatie in de regio te gebruiken", zei Kallas maandag bij aankomst in Brussel.

NAVO

Kallas wijst betrokkenheid van de NAVO af. "Dit valt buiten het werkgebied van de NAVO", zei Kallas.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de NAVO een "zware toekomst" wacht als NAVO-bondgenoten de VS niet helpen om de Straat van Hormuz te heropenen.