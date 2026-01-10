Meeste sportcomplexen in Tilburg weer open na sluiting om sneeuw

TILBURG (ANP) - De meeste binnensportlocaties in Tilburg zijn zaterdag weer open, meldt de gemeente. Veel sportlocaties waren sinds donderdag uit voorzorg dicht, omdat er veel ijs en sneeuw op de daken lag. Alleen de Ireen Wüst IJsbaan en Zwembad Reeshof blijven voorlopig gesloten. De gemeente zegt de situatie voortdurend in de gaten te houden.

Behalve Tilburg besloten ook veel andere gemeenten om sportzalen en -hallen in hun beheer uit voorzorg dicht te houden. In Utrecht stortte woensdagavond het dak van een sportcomplex in. In Tilburg bezweek donderdagavond het dak van een groot transportbedrijf, vermoedelijk door het gewicht van sneeuw.

Waar in Tilburg de meeste locaties dit weekend dus weer open zijn, besloten andere gemeenten sportcomplexen juist te sluiten. Zo meldde de gemeente Woerden vrijdagavond dat alle gemeentelijke sporthallen en zwembaden het hele weekend dicht zijn. De gemeente zegt er rekening mee te houden dat het gewicht op de daken deze dagen toeneemt, omdat er opnieuw sneeuw wordt verwacht en achtergebleven sneeuw en water zullen opvriezen.

Vriezen

Ook onder meer de gemeenten Oudewater en Staphorst houden binnensportlocaties om die reden dicht dit weekend.

In Deventer zijn vijftien gebouwen sinds vrijdagavond gesloten, waaronder gymzalen en gebouwen met een maatschappelijke of culturele bestemming. De Overijsselse gemeente wijst erop dat sneeuw door dooi kan 'inklinken' en daarmee compacter en zwaarder wordt. "Als het vervolgens nogmaals gaat vriezen en er bijvoorbeeld sneeuw bovenop komt, kan het sneeuwpakket verder verzwaren", aldus de gemeente. "Dit kan voor gebouwen met platte daken voor problemen zorgen, zoals elders in het land te zien is geweest."