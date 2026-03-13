Skiër Odermatt wint wereldbeker voor vijfde keer op rij

COURCHEVEL (ANP/AFP/DPA) - Skiër Marco Odermatt heeft zich vrijdag voor de vijfde achtereenvolgende keer verzekerd van de algemene wereldbekertitel. De Zwitser eindigde op de afdaling in Courchevel als derde. De zege ging naar de Oostenrijker Vincent Kriechmayr.

Odermatt, die vorige maand geen gouden medaille wist te winnen op de Winterspelen, verdiende 60 punten met zijn podiumplaats en heeft nu een onoverbrugbare voorsprong van 632 punten op de Braziliaan Lucas Pinheiro Braathen. Er zijn dit seizoen nog zes wedstrijden te gaan.

"Zoiets kun je niet plannen. Als jongen durf je er niet eens van te dromen. Er moeten zoveel dingen samenkomen om dit jaar na jaar mogelijk te maken", zei Odermatt tegen de Zwitserse televisie.