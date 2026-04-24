Hegseth over blokkade: tientallen schepen tegengehouden

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie heeft Iran gewaarschuwd dat de blokkade van Iraanse havens steeds verder wordt versterkt. De VS hebben al 34 schepen tegengehouden, verklaarde minister Pete Hegseth op een persconferentie. "Niemand vaart van de Straat van Hormuz naar waar dan ook in de wereld zonder toestemming van de Amerikaanse marine."

De Verenigde Staten voeren met de blokkade de economische druk op Iran op. Het Iraanse regime reageert daar woedend op en spreekt over een schending van het bestand met de VS. Iran viel de afgelopen week zelf ook weer schepen aan in de Straat van Hormuz, een smalle zeestraat langs de Iraanse kust. Hegseth erkende dat de commerciële scheepvaart daar nu "veel beperkter" is dan wenselijk. Hij houdt Iran daar verantwoordelijk voor.

De situatie in de zeestraat zet ook druk op de relatie tussen de VS en bondgenoten, die volgens Hegseth al decennia profiteren van Amerikaanse bescherming. "De tijd van het gratis meeprofiteren is voorbij", zei hij. De minister vervolgde dat Europa de Straat van Hormuz veel harder nodig heeft dan de VS. Europese landen moeten minder vergaderen en meer ondernemen, luidde zijn boodschap. "Dit is veel meer hun gevecht dan dat van ons."

Internationaal vindt wel overleg plaats over de rol die andere landen kunnen spelen in de Straat van Hormuz zodra de strijd daar ten einde is. Daar nemen tientallen landen aan deel, waaronder ook Nederland. Hegseth liet blijken die gesprekken niet serieus te nemen. Hij sprak over een "rare conferentie" in Europa. "Daar kwamen ze bij elkaar om te praten over praten om misschien iets te doen als alles achter de rug is", sneerde hij. "Dat zijn nog geen serieuze inspanningen."