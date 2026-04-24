Jetten zag verhitte discussie leiders over EU-meerjarenbegroting

NICOSIA (ANP) - De standpunten van de EU-leiders over de nieuwe EU-meerjarenbegroting 2028-2034 liggen volgens premier Rob Jetten nog ver uiteen. "We hebben vandaag een hele uitvoerige en soms ook verhitte discussie gehad over de meerjarenbegroting", zei Jetten voor vertrek uit Cyprus, waar de EU-leiders donderdag en vrijdag bijeen waren voor een informele top.

Het was voor het eerst dat de EU-leiders over de nieuwe EU-meerjarenbegroting spraken. Jetten sprak dan ook van "inleidende beschietingen". De komende maanden is volgens hem nog "heel veel werk te verzetten".

Voorzitter van de EU-leiders António Costa heeft vrijdag opnieuw gezegd dat er voor het einde van dit jaar een akkoord moet liggen.

Lagere begroting

Net zoals Nederland willen volgens Jetten een "tiental andere landen" een lagere begroting dan de bijna 2000 miljard euro die de Europese Commissie voorstelt. "Veel landen kunnen een te grote begroting thuis niet uitleggen." Het gaat onder meer om de Benelux, Noord-Europese landen en Ierland.

Deze en een aantal kleinere landen vinden dat de focus op nieuwe prioriteiten zoals veiligheid, economie en migratie om een andere Europese begroting vraagt, zei Jetten.

Extra top

"Er zijn ook radicaal andere standpunten aan tafel gewisseld. Dus ik zou niet zeggen dat we vandaag elkaar al meer zijn benaderd", zei de premier.

De kans is groot dat de EU-leiders in november voor een extra top bij elkaar komen, zo hoorden zij vrijdag.