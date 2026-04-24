Chipmaker Intel hard omhoog op Wall Street na sterke resultaten

NEW YORK (ANP) - Intel ging vrijdag hard omhoog op de beurzen in New York. De chipfabrikant presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht en gaf ook een sterke omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Het concern profiteerde van de sterke vraag naar processors (CPU's) die nodig zijn om geavanceerde AI-modellen te laten draaien.

Intel werd 26 procent meer waard en wist voor het eerst het oude recordniveau van tijdens de internethype in 2000 te overtreffen. De beurswaarde van het concern steeg met tientallen miljarden dollars. Concurrent Advanced Micro Devices (AMD) ging mee omhoog en klom 12 procent. Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, won 1,4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend na de koersverliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 49.134 punten en de brede S&P 500 won 0,2 procent tot 7123 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 24.623 punten, dankzij de sterke koerswinsten in de chipsector.

Hoop op einde oorlog

De Nasdaq bereikte donderdag al een nieuw tussentijds recordniveau, maar eindigde 0,9 procent lager. Dat was het grootste koersverlies voor de sterk gestegen techbeurs in bijna een maand tijd. De Amerikaanse beurzen zijn in de afgelopen weken hard gestegen door de hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.

Beleggers reageerden deze week echter terughoudend op de eenzijdige verlenging van de wapenstilstand tussen de VS en Iran door de Amerikaanse president Donald Trump. Ondanks die verlenging lijkt Iran echter vooralsnog niet bereid te zijn om te onderhandelen over een vredesakkoord. Trump zei donderdag ook dat de wapenstilstand tussen Israël en Libanon met drie weken wordt verlengd. Dat bestand zou zondag aflopen.

Procter & Gamble steeg 3 procent. Het bedrijf achter merken als Pampers, Ariel en Gillette boekte meer omzet en winst dan verwacht dankzij een sterke vraag naar zijn schoonheidsproducten. Het concern handhaafde ook de jaarverwachtingen ondanks de uitdagende geopolitieke en economische omstandigheden.