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Heinen belooft collega's die geld vragen een 'dichte deur'

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 14:11
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DEN HAAG (ANP) - Bewindspersonen die in aanloop naar Prinsjesdag om extra geld vragen, "treffen een dichte deur aan". Dat zei minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) kort nadat het Centraal Planbureau waarschuwde voor een oplopend begrotingstekort. "Iedereen moet zijn eigen begroting op orde krijgen."
Het CPB verwacht dat het tekort dit jaar oploopt tot 2,8 procent van het bruto binnenlands product, net onder de Europese norm van 3 procent. In 2027 is dat 2,1 procent van het bbp. Heinen: "Als we niet ingrijpen, schiet het tekort volgend jaar door de 3 procent. Dat is niet gunstig."
Over de gevolgen voor de aankomende rijksbegroting zei Heinen nog niets. "We zijn middenin het proces om die begroting te leggen. Over de uitkomsten kan ik u pas over een paar weken informeren."
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