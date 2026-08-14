FDF deelt Jodensterren met letter B uit

Farmers Defence Force (FDF) heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat melden het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar het apartheidsymbool dat Joden verplicht waren te dragen tijdens de Holocaust, in die context ook wel Jodenster genoemd.

Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn T-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen.

Het ANP heeft FDF-voorzitter Mark van den Oever om een reactie gevraagd.