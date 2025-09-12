ECONOMIE
Heinen: lekken van plannen niet goed, vertelt niet hele verhaal

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 11:15
anp120925092 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) vindt het "niet goed" dat een deel van de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert, al op straat ligt. Hij zou ze liever "in één keer" bekendmaken, zodat kiezers "het eerlijke verhaal" zien, inclusief de minder leuke maatregelen.
Tot dusver lekten vooral plannen uit die VVD-bewindslieden in de begrotingsonderhandelingen hebben binnengesleept. Zo wordt de door het bedrijfsleven gehate CO2-heffing voor de industrie voorlopig buiten werking gesteld, en komt er naar verluidt extra geld voor de technologiesector. Een langere accijnskorting aan de pomp, gaat deels ten koste van de herinvoering van rode diesel waar de enig overgebleven coalitiepartner BBB voor had geijverd.
"Wat ik in de krant zie is natuurlijk goed nieuws", vindt Heinen dan ook. Hij bezweert tegelijkertijd dat hij ook niet weet hoe deze plannen precies zijn uitgelekt.
