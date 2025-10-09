ECONOMIE
Heinen: logisch om naar bevroren Russische tegoeden te kijken

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 16:02
anp091025200 1
LUXEMBURG (ANP) - Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) vindt het logisch dat de EU naar de bevroren Russische tegoeden kijkt om Oekraïne daarmee financieel te helpen. "Het is volstrekt helder dat Rusland links- of rechtsom zal betalen voor de verwoesting die het aanricht in Oekraïne", zei hij voor het begin van een vergadering met de EU-ministers van Financiën.
"Nederland heeft altijd gezegd, alle middelen die we tot onze beschikking hebben, moeten we inzetten. Daarbij kijken we ook naar de bevroren tegoeden."
De Europese Commissie heeft voorgesteld om de bevroren Russische financiële tegoeden te gebruiken voor een renteloze lening van 140 miljard euro aan Oekraïne. Het gaat om geld dat bij het in België gevestigde Euroclear staat.
Bezwaar
De Belgische premier Bart De Wever heeft vorige week aan de EU-regeringsleiders zijn bezwaren geuit tegen het voorstel van de Commissie en om harde garanties van de EU gevraagd. De Wever vreest voor juridische en financiële gevolgen voor zijn land als Rusland het uitgeleende geld gaat opeisen. Hij wil dat alle EU-landen daarvoor garant staan.
De ministers van Financiën gaan hier vrijdag in Luxemburg verder over spreken.
'Ingewikkeld dossier'
"Het is van belang dat we op één lijn komen", zei Heinen. Het is een ingewikkeld dossier, voegde hij eraan toe. "Het moet juridisch allemaal kunnen en we moeten het in een internationaal verband aanpakken. En in die volgorde voer ik de discussie."
Hij wil niet vooruitlopen op de vraag of de EU-regeringsleiders op hun top van eind oktober een besluit kunnen nemen, zoals voorzitter António Costa graag wil. "Maar de urgentie is hoog. Oekraïne ligt dagelijks onder vuur. Ze hebben onze steun nodig", aldus Heinen.
