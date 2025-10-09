Israël: staakt-het-vuren binnen 24 uur na kabinetsoverleg

TEL AVIV (ANP/RTR) - Het staakt-het-vuren in de Gazastrook kan binnen 24 uur na het Israëlische kabinetsoverleg beginnen, zegt een regeringswoordvoerder. Het kabinet stemt donderdag over de aangekondigde deal met Hamas.

Na die 24 uur laten beide partijen de nog levende gijzelaars en Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Deze periode duurt drie volle dagen. De woordvoerder zegt dat de prominente gevangene Marwan Barghouti "op dit moment" geen onderdeel uitmaakt van de ruil.

De deal betreft alleen een eerste fase van een vredesregeling. Het Israëlische veiligheidskabinet komt om 16.00 uur bijeen om het plan goed te keuren. Het voltallige kabinet vergadert vervolgens om 17.00 uur.