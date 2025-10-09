ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vijf Nederlanders mogen van de rechter niet stemmen

Samenleving
door Redactie
donderdag, 09 oktober 2025 om 16:03
bijgewerkt om donderdag, 09 oktober 2025 om 16:12
anp091025201 1
In Nederland wonen vijf mensen van wie het kiesrecht door de rechter is ontnomen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2016 waren dat er nog 56 en in 2019 ging het om 25 mensen. Als het kiesrecht van een persoon is ontnomen, mag diegene niet stemmen en ook niet gekozen worden.
De Kiesraad meldt dat als de rechter iemand veroordeelt tot een vrijheidsstraf van ten minste één jaar, dan kan als bijkomende straf het kiesrecht worden ontnomen. Dat mag alleen bij bepaalde misdrijven die te maken hebben met terrorisme of met de verkiezingen, zoals het opzettelijk gebruiken van een vervalste stempas. De ontzetting uit het kiesrecht duurt net zo lang als de aanvankelijk opgelegde vrijheidsstraf, en is dus niet per se voor de rest van iemands leven.
Waarom van de huidige vijf Nederlanders het kiesrecht is ontnomen, wordt niet bekendgemaakt.

Lees ook

Moldavië: Rusland probeert honderdduizenden stemmen te kopenMoldavië: Rusland probeert honderdduizenden stemmen te kopen
Trump wil stemmen per post afschaffenTrump wil stemmen per post afschaffen
Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechtsNieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading