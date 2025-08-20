ECONOMIE
Prins Maurits luidt scheepsbel, SAIL officieel van start

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 10:39
anp200825083 1
IJMUIDEN (ANP) - Het tallship Clipper Stad Amsterdam is vertrokken vanuit IJmuiden en op weg naar SAIL in Amsterdam. Toen het schip, met daarop de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, rond 10.15 uur door de sluis voer luidde beschermheer prins Maurits aan boord de scheepsbel. Daarmee is officieel het startsein gegeven voor SAIL 2025.
Vanaf de sluis werd ook oranje vuurwerk afgestoken toen de Clipper voorbijvoer, zag een ANP-verslaggever. Het schip voert de parade van historische schepen aan die tijdens de SAIL-In van IJmuiden naar Amsterdam varen.
Op de sluizen in IJmuiden staan tientallen mensen die een kijkje zijn komen nemen. Ook verderop staat het vol met belangstellenden.
De verwachting is dat de eerste schepen rond 14.00 uur aankomen in Amsterdam. Om 18.00 uur moeten ze allemaal zijn aangemeerd.
